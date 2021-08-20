Режиссеру Одесской киностудии вручили орден

Андрей Осипов, директор Одесской киностудии вручил орден “За заслуги” II степени 83-ле. тнему одесскому режиссеру Виллену Новаку. Соответсующий указ был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским еще в ноябре, но в связи с пандемией орден удалось вручить лишь сейчас.

Награждение состоялось сразу после мировой премьеры фильма “Почему я живой” 19 августа в кинотеатре Родина в рамках Одесского Международного кинофестиваля.

Виллен Захарович Новак, киноакадемик, Народный артист Украины, с 1971 года работает режиссером Одесской киностудии. За это время снял более десяти фильмов, которые стали классикой советского и украинского кинематографа: “Принцесса на бобах”,” Дикая любовь”, “Две версии одного столкновения” и другие.

Ранее мы рассказывали о премьере нового фильма Виллена Новака “Почему я живой”. Завяжите со ссылкой на новость о премьере фильма.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на Одесском междародном кинофестивале прошел премьерный показ нового фильма Виллена Новака “Почему я живой”

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