Что произошло в Одессе 22 декабря: выборы ректора и отказ от мандата

Вчера, во вторник, 22 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях.

В Одесском национальном университете имени Мечникова проходили выборы ректора. Также состоялся предварительный подсчет голосов и определилась тройка лидеров.

Депутат Одесского горсовета от партии мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» Игорь Проценко сложил полномочия и отказался от мандата.

КП «Теплоснабжение города Одессы» в течение нескольких дней пришлет одесситам бумажные счета за отопление.

Вакцина от COVID-19 может поступить в Одессу не ранее мая-июня 2021 года.

В Одессе на 82-м году жизни скончался советник одесского городского головы Михаил Козырев. Ранее он был начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, в системе которого проработал более 40 лет.

Фото Ивана Мягченкова