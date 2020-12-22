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Вакцина от СOVID-19: когда поступит в Одессу?

Вакцина от СOVID-19: когда поступит в Одессу?

Вакцина от COVID-19 может поступить в Одессу не ранее мая-июня 2021 года.

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Об этом на дистанционном совещании в мэрии Одессы сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко.

Она отметила, что вакцина от коронависруса гарантировано будет поставлена в Украину для 20% населения, а остальное правительство будет закупать самостоятельно. Вероятно, речь идет о поставках по системе COVAX – глобального распределения вакцины от коронавируса.

«Вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день», – сказала Якименко.

Напомним, украинские ученые разработали многозадачный ПЦР-тест

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Редакция ПРОФИЛЬ

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