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Платежки за отопление в Одессе: когда принесут квитанции?

Платежки за отопление в Одессе: когда принесут квитанции?

КП «Теплоснабжение города Одессы» в течение нескольких дней пришлет одесситам бумажные счета за отопление. 

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Об этом рассказала директор КП Анна Позднякова во время отчета о проделанной за год работе.

“Сбой при печати квитанций за ноябрь обусловлен низким качеством самого «железа», которое используется на предприятии. Мы порядка 9 раз запускали процесс на старом сервере, и каждый раз этот процесс оканчивался неудачей. И только вчера нам удалось завершить этот процесс успешно”,  – объяснила Анна Позднякова.

При этом “личный кабинет” абонента на сайте ТГО все еще не работает.

Напомним, в начале 2019 года произошло внешнее вмешательство в работу информационной системы ТГО. Уголовное дело по этому факту уже в суде. По данным тепловиков, в информационную систему придется добавить большой объем данных: справочники персонала, картотеку абонентов, договоры, адреса домов, привязку персонала к договорам и объектам, расчеты, отчетность и т.п.

Пока эти работы выполняются, счета на оплату услуг по отоплению абонентам будут предоставлять в бумажном виде.

Узнайте, как в Одессе платить за отопление в этом году?

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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