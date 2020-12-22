Платежки за отопление в Одессе: когда принесут квитанции?

КП «Теплоснабжение города Одессы» в течение нескольких дней пришлет одесситам бумажные счета за отопление.
Об этом рассказала директор КП Анна Позднякова во время отчета о проделанной за год работе.
“Сбой при печати квитанций за ноябрь обусловлен низким качеством самого «железа», которое используется на предприятии. Мы порядка 9 раз запускали процесс на старом сервере, и каждый раз этот процесс оканчивался неудачей. И только вчера нам удалось завершить этот процесс успешно”, – объяснила Анна Позднякова.
При этом “личный кабинет” абонента на сайте ТГО все еще не работает.
Напомним, в начале 2019 года произошло внешнее вмешательство в работу информационной системы ТГО. Уголовное дело по этому факту уже в суде. По данным тепловиков, в информационную систему придется добавить большой объем данных: справочники персонала, картотеку абонентов, договоры, адреса домов, привязку персонала к договорам и объектам, расчеты, отчетность и т.п.
Пока эти работы выполняются, счета на оплату услуг по отоплению абонентам будут предоставлять в бумажном виде.
Узнайте, как в Одессе платить за отопление в этом году?
атаковал герц, недовольный ушедшей сверхприбылью?