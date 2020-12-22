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Выборы ректора Одесского университета: стала известна тройка лидеров (фото)

Выборы ректора Одесского университета: стала известна тройка лидеров (фото)

Сегодня, 22 декабря, в Одесском национальном университете (ОНУ) имени Мечникова проходили выборы ректора. В городе работали два избирательных участка, и корреспондент «Одесской жизни» побывал на одном из них.

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По состоянию на час дня, на участке №2 (Французский бульвар 24/26) была довольно высокая явка, к тому времени проголосовали порядка 60% избирателей. Прямо на сцене актового зала установили столы для представителей разных факультетов, кабинки для голосования и урну для бюллетеней.

Весь процесс проходил очень быстро: люди не задерживались более 2-3 минут. На входе и непосредственно в аудитории некоторые преподаватели и представители профкома университета следили за соблюдением карантинных мер и правил голосования. Также велась видеофиксация.

Выборы ректора ОНУ, урна

Выборы ректора ОНУ, избиратели

Выборы ректора ОНУ, студенты голосуют

«Я голосовала на участке на Французском и могу сказать, что все прошло на высоком уровне. Как положено, были кабинки для голосования и наблюдатели. Никаких нарушений я не заметила», — комментирует студентка факультета журналистики Екатерина Никитенко.

Выборы ректора ОНУ, комиссия

Выборы ректора ОНУ, стол

Выборы ректора ОНУ, елка

Выборы ректора ОНУ, голосование

На данный момент прошел предварительный подсчет голосов. Предварительно, тройка лидеров выглядит следующим образом:

  1. Вячеслав Труба — 570 голосов;
  2. Вадим Хмарский — 206 голосов;
  3. Сергей Якубовский — 205 голосов.

Исходя из этих результатов, выборы ректора ОНУ пройдут в два тура. Второй тур запланирован на 29 декабря 2020 года.

Напомним, что на пост ректора ОНУ претендовали шесть кандидатов: Сергей Андриевский, Вячеслав Труба, Вадим Хмарский, Сергей Якубовский, Николай Петрушенко и Борис Киндюк. А ранее претендовавшая на этот пост Светлана Осауленко сняла свою кандидатуру за несколько дней до выборов.

Напомним, бывший ректор ОНУ Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права. К тому же недавно он стал секретарем Одесского горсовета.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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