Выборы ректора Одесского университета: стала известна тройка лидеров (фото)

Сегодня, 22 декабря, в Одесском национальном университете (ОНУ) имени Мечникова проходили выборы ректора. В городе работали два избирательных участка, и корреспондент «Одесской жизни» побывал на одном из них.

По состоянию на час дня, на участке №2 (Французский бульвар 24/26) была довольно высокая явка, к тому времени проголосовали порядка 60% избирателей. Прямо на сцене актового зала установили столы для представителей разных факультетов, кабинки для голосования и урну для бюллетеней.

Весь процесс проходил очень быстро: люди не задерживались более 2-3 минут. На входе и непосредственно в аудитории некоторые преподаватели и представители профкома университета следили за соблюдением карантинных мер и правил голосования. Также велась видеофиксация.

«Я голосовала на участке на Французском и могу сказать, что все прошло на высоком уровне. Как положено, были кабинки для голосования и наблюдатели. Никаких нарушений я не заметила», — комментирует студентка факультета журналистики Екатерина Никитенко.

На данный момент прошел предварительный подсчет голосов. Предварительно, тройка лидеров выглядит следующим образом:

Вячеслав Труба — 570 голосов; Вадим Хмарский — 206 голосов; Сергей Якубовский — 205 голосов.

Исходя из этих результатов, выборы ректора ОНУ пройдут в два тура. Второй тур запланирован на 29 декабря 2020 года.

Напомним, что на пост ректора ОНУ претендовали шесть кандидатов: Сергей Андриевский, Вячеслав Труба, Вадим Хмарский, Сергей Якубовский, Николай Петрушенко и Борис Киндюк. А ранее претендовавшая на этот пост Светлана Осауленко сняла свою кандидатуру за несколько дней до выборов.

Напомним, бывший ректор ОНУ Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права. К тому же недавно он стал секретарем Одесского горсовета.

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