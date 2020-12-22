Депутат горсовета Одессы сложил мандат и может стать прокурором области – СМИ

Депутат Одесского горсовета от партии мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» Игорь Проценко сложил полномочия и отказался от мандата.

Заявление Проценко о сложении полномочий городской избирком рассмотрел еще на прошлой неделе, пишет “Думская“.

На место выбывшего депутата придет главврач роддома №1 Ирина Головатюк-Юзефпольская, она уже была депутатом горсовета Одессы нескольких созывов.

Сообщается, что сам Проценко может сложить полномочия, поскольку готовится занять кресло прокурора Одесской области.

Он уже был на этой должности в 2010-2011 годах.

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