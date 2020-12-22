Новости Одессы и Одесской области

Скончался легендарный одесский коммунальщик

Скончался легендарный одесский коммунальщик

Вчера вечером, 21 декабря, в Одессе на 82-м году жизни скончался советник одесского городского головы Михаил Козырев.
Ранее Козырев был вице-мэром, заместителем директора ООО «Евротерминал», начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, в системе которого проработал более 40 лет.

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«Ушел человек-легенда, личность государственного масштаба. Михаила Козырева зачастую называли последним специалистом, который понимал, что же такое коммунальное хозяйство в миллионном городе. Причем, вне зависимости от личности мэра и его команды. Многие коллеги Михаила Козырева утверждали и утверждают, что Михаил Иванович в любом месте Одессы мог указать точное расположение основных коммуникаций. Умение определить цель и достигать ее последовательными и уверенными действиями, многолетний опыт работы в системе жилищно-коммунального хозяйства способствовали решению им повседневных сложных вопросов на высочайшем профессиональном уровне», – комментирует Телеграм-канал «Одесский инсайдер».

Михаилу Козыреву присвоено высокое звание «Заслуженный работник сферы услуг Украины». А за многочисленные заслуги он неоднократно награждался почетными наградами города.

Михаила Козырева похоронят 24 декабря на Втором христианском кладбище. Церемония прощания с легендарным коммунальщиком Одессы состоится в Храме святой Марии Магдалины по адресу: ул. Бернардацци, 4/6.

Фото: Facebook Всемирного клуба одесситов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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