Новости Одессы и Одесской области

Вакцинация с божьей помощью и полицейский “перевертыш”: главные субботние новости Одессы за 13 ноября

Вакцинация с божьей помощью и полицейский “перевертыш”: главные субботние новости Одессы за 13 ноября

Субботний день, 13 ноября 2021 года, запомнился нам такими событиями в Одессе и Одесской области.

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13 ноября, в Одессе открыли пункт массовой вакцинации от COVID-19 в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

А вот в баре на Ланжероне “вакцины” не совсем обычные.

Стало известно, как будут учиться одесские школьники с понедельника, 15 ноября: 1-4 классы очно, а 5-11 классы – дистанционно.

Субботним днем на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск, под селом Сычавка, служебный автомобиль полицейских Renault Sandero выехал на встречную полосу, чтобы затормозить какую-то машину, однако почти сразу же столкнулся “лоб в лоб” с двигавшимся навстречу Mitsubishi и. В ДТП есть пострадавшие, в том числе малолетние дети.

Исследование, проведенное проектом “Культурная демократия” в пяти громадах Одесской области, показало, что 60% жителей Ананьевской, Вилковской, Килийской, Любашевской и Ренийской ОТГ считают свои громады комфортным местом жительства.

В Одессе собираются испечь самый большой традиционный немецкий рождественский кекс – штоллен. Планируется, что выпечку представят 19 декабря на открытии Рождественской ярмарки при кирхе Святого Павла.

Фото Телеграм-канала “Новости Одесса”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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