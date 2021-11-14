В Одессе перекрыли Фонтанскую дорогу: что толкнуло на это людей

Владельцы квартир в жилищном комплексе «Подкова» (Фонтанская дорога, 49) недовольны работой управляющие компании. Они создали ОСМД, но УК не передает им документы. Чтобы добиться своего, они решили перекрыть движение на фонтанской дороге.

В этот раз акция длилась всего 15 минут. Жильцы применили обычную практику в таких ситуациях: ходили по пешеходному переходу без остановки. Такой способ перекрытия магистралей позволяет людям избежать ответственность перед законом за незаконное перекрытие улиц и дорог.

События происходили на пересечении Фонтанской дороги и улицы Петрашевского. По словам жителей дома, у них есть претензии к работе управляющей компании «Олимп.Комсервис». По словам людей, они оплачивают все коммунальные счета, при этом не получая от управляющей компании никакой отчетности.

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Поэтому управлять домом жильцы решили сами и создали ОСМД. Но управляющая компания отказывается передать управление домом ОСМД и покинуть ЖК «Подкова». В доме требуют с жильцов предоплату за коммунальные услуги, при этом до сих пор не включено отопление.

Ранее Одесская Жизнь рассказывала, что на Ленпоселке жители перекрывали улицу Ангарскую, потому что жители нескольких многоэтажек 10 дней оставались без воды из-за аварии на водопроводе, которую не спешили ликвидировать.

А жители улицы Варненской, что на Черемушках, перекрыли дорогу, так как 4 дня оставались без электроснабжения, а коммунальщики не торопились устранять проблему.

Перакрытие дорог как форма протеста набирает все большую популярность среди украинцев. Так, недавно мы сообщали, что переселенцы с Донбасса перекрывали проспект Шевченко перед Одесской облгосадминистрацией и угрожали самоубийствами.

Также «Одесская Жизнь» сообщала о перекрытии улицы в районе 13-й станции Фонтана. Там люди протестовали против застройки высотками территории санатория им. Чкалова.