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«Создаем леса вместе»: в Одесской области высадят 250 тысяч деревьев

«Создаем леса вместе»: в Одесской области высадят 250 тысяч деревьев

В субботу 13 ноября в Одесской области прошла общеобластная толока, посвященная масштабной высадке деревьев в Украине.

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Акция прошла как часть президентской программы «Зеленая страна». За 3 года в Украине запланировано высадить 1 миллиард новых деревьев, за 10 лет – увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров.

По области эта акция проходит в каждом государственном лесохозяйственном предприятии.

В рамках акции «Создаем леса вместе», лесоводы государственного предприятия «Одесское лесное хозяйство» совместно с коллективом Одесской облгосадминистрации, высадили платаны на территории Великодолинского лесничества.

«Мы реализуем программу Президента «Зеленая страна» в рамках акции «Создаем леса вместе». Увеличиваем уровень лесистости в нашем регионе. Очень важно, чтобы леса создавались в правильном месте и с помощью правильных видов деревьев. Современные леса Одесщины – это рукотворные насаждения, созданные нелегким трудом десятков тысяч человек. Поскольку все леса области искусственные, то они нуждаются в постоянном уходе для их сохранения. Леса в степи являются не столько источником древесного сырья, сколько мощным фактором стабилизации окружающей природной среды, надежной составляющей единой экологической системы Одесщины, залогом защиты почв от ветровой и водной эрозии и повышения урожайности сельскохозяйственных культур» –  рассказал председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, который сам также высаживал деревья во время вчерашней акции.

Кроме того, в регионе разработала новая региональная программа «Леса Одесщины на 2021-2025 годы», реализация которой позволит увеличить площадь лесов области.

В ходе Акции «Создаем леса вместе» осенью 2021 года, на территории Одесской области, планируется высадить 250 тысяч деревьев, таких как дуб, ясень, клен, софора, акация на лесных участках площадью в 57 гектар.

В Одесской области сейчас функционируют 11 государственных предприятий, подчиненных Одесскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства. Средняя площадь одного лесхоза – 13 тысяч гектаров.

высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев
высадка деревьев

высадка деревьев

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Редакция ПРОФИЛЬ

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