Шабаш на Старосенной: антивакцинаторы заблокировали работу пункта вакцинации в трамвае

Сегодня, 14 ноября, противники вакцинации против коронавируса сначала собрались перед мэрией, а потом отправились на Старосенную площадь и заблокировали работу пункта вакцинации, который расположен там в вагоне трамвая.

Те, кто против прививок от коронавируса, попытались сегодня митинговать перед одесским городским советом. Но на протест пришло не более трех десятков человек, и потолкавшись перед мэрией, они решили отправиться на Старосенную площадь к трамваю, в котором расположен пункт вакцинации.

В Одессе противники прививок от ковид перегородили вход в пункт вакцинации

Там они перегородили входы в трамвай и начали словесные перепалки с персоналом пункта и одесситами, которые возмущались их действиями.

Требования и отношение к карантину и митингующих прежние: в прививках от опасной болезни они усматривают волю злых сил, стремящихся уничтожить человечество, а карантин, по их мнению, это установление фашистской диктатуры, желающей контролировать каждого человека на земле.

Отметим, что число участников таких «протестов» с каждым разом все меньше и меньше. Но вот агрессивные действия они проявили впервые.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как проходила сходка антивакцинаторов перед памятником Дюку: В Одессе протестую противники вакцинации — говорят о нарушениях их прав и грозятся гражданской войной. Тогда они, кстати, не стеснялись высказываться довольно агрессино и грозились пойти войной против «уколотых».

Также мы рассказывали о том, как противники вакцинации протестовали перед мэрией во время проведения там сессии Одесского городского совета.

Напомним, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать заболевания COVID-19 и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация.

Адреса центров массовой вакцинации от коронавируса в Одессе на выходные 13 и 14 ноября можно узнать ЗДЕСЬ.