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На Приморском бульваре в выходной меняют плитку

На Приморском бульваре в выходной меняют плитку

В Одессе на Приморском бульваре начались работы по укладке новой плитки. Часть ее заменили к началу лета. Сейчас стартовал новый этап работ.

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К лету на Приморском бульваре замели плитку на участке от Воронцовского дворца до памятника Дюку. Сейчас рабочие взялись за следующую часть: от Дюка к Думской площади.

О том, что ремонт покрытия тротуаров на Приморском бульваре необходим, мы уже рассказывали. Состояние плитки там было плачевным.

Работы ведет компания «Пик-строй», которую связывают с депутатом городского совета от партии «Доверяй делам» Мариной Лозовенко. Той самой, против которой расследуется уголовное производство по злоупотреблениям с бюджетными деньгами в Николаевской области.

Компания Лозовенко выиграла право на ремонт Приморского бульвара на открытых торгах на платформе Прозорро, предложив выполнить работы за наименьшую сумму – 10 млн 548 тыс грн.

Согласно тендерной документации полность работы на Приморском бульваре должны завершить в декабре 2022 года.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе начался капитальный ремонт тротуаров Приморского бульвара.

А также рассказывала, как происходит ремонт одесского Приморского бульвара.

Фото 8News.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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