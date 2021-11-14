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Коронавирус 15 ноября: за сутки на Одесчине уменьшилось число заболевших и умерших

Коронавирус 15 ноября: за сутки на Одесчине уменьшилось число заболевших и умерших

По состоянию на утро воскресения, 14 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 979 зараженных коронавирусом, трое больных умерли. Во всей Украине также отмечено меньше заболевших и умерших в сравнении с прошлыми сутками.

Коронавирус в Одесской области 14 ноября

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По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области официально зарегистрировано 979 новых случаев COVID-19 против 2 066 днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 216 251 случай заражения.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 3 человека (сутками ранее – 26). Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 4 596 жителей Одесчины.

На утро субботы коронавирус одолели 821 человек (3 616 сутками ранее). За все время в Одесской области одолели ковид 161 862 человека.

Продолжают болеть 49 790 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 14 ноября

За прошедшие сутки, 12 ноября 2021 года, в Украине зарегистрировано 14 490 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их было 23 572.

По данным Минздрава, всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 3 217 693 человек.

За сутки скончались 403 больных (сутками ранее – 695, всего с начала пандемии – 76 705).

На утро 13 ноября, выздоровели 11 146 человек (всего 2 631 240).

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Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро субботы 13 ноября 2021 в Одесской области официально выявили 2 066 новых случаев COVID-19. Умерли 26 больных.

Напомним, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация.

Адреса центров массовой вакцинации в Одессе на выходные 13 и 14 ноября можно узнать ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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