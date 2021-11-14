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В Одессе полицейские расстреляли воровской автомобиль

В Одессе полицейские расстреляли воровской автомобиль

13 ноября, в субботу, на Таирова полицейские задаржали группу воров. Чтобы остановить авто, на котором преступники хотели скрыться, полиции пришлось применить оружие.

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На опубликованных снимках задержания видно много пулевых отверстий в лобовом стекле машины, на которой передвигались преступники. По имеющимся данным один из них был легко ранен и на месте получил необходимую помощь.

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На Таирова воров застали «на горячем»: при задержании полиции пришлось стрелять

В районе 9 вечера 13 ноября на улице Академика Королева, 52/1 оперативники из уголовного розыска проводили операцию по задержанию группы воров, которые только-только совершили кражу.

Подозреваемые попытались уехать с места преступления, воспользовавшись для этого автомобилем Daewoo Nubira.

Правоохранителям пришлось применить оружие. Преступники вынуждены были остановиться, один злоумышленник был ранен. Остальных, уложив на землю, задержали. Наручники не одели только на раненного в ногу мужчину.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что в Николаевской области задержали банду одесситов, которые воровали миллионы вместе с сейфами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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