В Черноморске из окна высотного дома выпал ребенок

14 ноября в городе Черноморске Одесской области из окна 3 этажа высотки выпал мальчик. На вид ему 4 года, ребенка забрала скорая.

Информация о том, что в Черноморске с высоты упал маленький мальчик, появилась в теграм-канале «Новости Одесса».

Очевидцы сообщают, что из окна третьего этажа высотного дома выпал мальчик, которому на вид около четырех лет.

Ребенка, выпавшего из окна, госпитализировали без согласия родителей

Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. По предварительной информации, ребенок сломал руку. Медики госпитализировали его без согласия родителей, так тем не удалось дозвониться, а дома их не было.

Также сообщается, что в квартире остался старший брат мальчика, которому примерно 10 лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе 3-летний ребенок чудом выжил после падения с 9-го этажа.

Напомним, в марте этого года в Одессе трагически погиб четырехлетний мальчик – ребенок выпал из окна восьмого этажа многоэтажки.

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