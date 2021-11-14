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В Черноморске из окна высотного дома выпал ребенок

В Черноморске из окна высотного дома выпал ребенок

14 ноября в городе Черноморске Одесской области из окна 3 этажа высотки выпал мальчик. На вид ему 4 года, ребенка забрала скорая.

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Информация о том, что в Черноморске с высоты упал маленький мальчик, появилась в теграм-канале «Новости Одесса».

Очевидцы сообщают, что из окна третьего этажа высотного дома выпал мальчик, которому на вид около четырех лет.

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Ребенка, выпавшего из окна, госпитализировали без согласия родителей

Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. По предварительной информации, ребенок сломал руку. Медики госпитализировали его без согласия родителей, так тем не удалось дозвониться, а дома их не было.

Также сообщается, что в квартире остался старший брат мальчика, которому примерно 10 лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе 3-летний ребенок чудом выжил после падения с 9-го этажа.

Напомним, в марте этого года в Одессе трагически погиб четырехлетний мальчик – ребенок выпал из окна восьмого этажа многоэтажки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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