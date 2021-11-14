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Внедорожник проехался по Аллее Славы в Одессе (видео)

Внедорожник проехался по Аллее Славы в Одессе (видео)

Инцидент с внедорожником Infinity произошел 14 ноября в Одесе на Аллее славы. С зубодробительным скрежетом автомобиль съехал от автостоянки почти до памятника Неизвестносу матросу.

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Видео с происшествием появилось на одесских телеграм-каналах.

Одно авто столкнуло другое со стоянки на Аллею Славы

Как сообщают очевидцы, девушка на Nissan Juke сдавала задом на стоянке перед парком Шевченко. Не справившись с управлением, она столкнула со стоянки припаркованный там же Infinity FX вниз, на Аллею Славы.

Внедорожник, видимо, не был поставлен на ручной тормоз, или ручной тормоз там оказался слабым. Как бы то ни было, автомобиль покатился по аллее, прижимаясь одной стороной к бордюру, из-за чего движение сопровождалось громким неприятным скрежетом.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что один из одесских застройщиков задумал построить высотное здание на морском берегу, там, где раньше была территория судоремонтного завода, под прямо памятником Неизвестному матросу. Это вызывает опасения горожан, так как может пострадать вид на море со смотровой площадки у памятника.

Такие опасения оправданы, так у этого застройщика уже есть подобный печальный опыт.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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