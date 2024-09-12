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Церковный праздник, приметы и запреты 12 сентября: почему нельзя ходить в лес

Церковный праздник, приметы и запреты 12 сентября: почему нельзя ходить в лес

Сегодня, 12 сентября, по новому церковному календарю заканчивается празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Автонома. В народном календаре день получил название Артамон Змеевик. Рассказываем о традициях и народных приметах этого дня.

Святой Автоном: проповедовал христианство там, где преследовали верующих

Автоном был христианским епископом, жившим в 3 веке. По преданию он служил в городах, находившихся в пределах Римской империи, в частности в Греции. Он проповедовал христианство в регионе, где активно преследовали верующих.

Место служения святого Автонома связано с территорией современной Греции и некоторые источники указывают на то, что он проповедовал в Фессалониках. В частности, говорится, что он активно работал над распространением христианских учений и был известен своей решимостью и преданностью делу.

Во времена правления римских императоров, в частности Диоклетиана, христиане подвергались жестоким гонениям. Автоном был арестован и подвергнут пыткам за свою веру. Он выдержал многочисленные страдания, но не отрекся от своей веры. В конце концов, его мученическая смерть стала свидетельством его несокрушимости.

12 сентября отмечают также отдание (завершение) праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который длится с 8 сентября. В этот день храмах проходят торжественные службы, посвященной Божией Матери.

По старому стилю сегодня день памяти святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

Приметы 12 сентября: когда зима будет суровой

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшее время и зима:

  • если к этому дню на березах и дубах все листья опали – к теплой зиме, а если много листвы – будет суровая зима;
  • хорошая погода в этот день – продержится еще несколько дней;
  • много желудей уродилось – следующий год будет урожайным.

В народе 12 сентября – праздник Артамон Змеевик, имя Автоном переделали для благозвучия, а Змеевиком прозвали, так как змеи в этот день прячутся в норы.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещалось идти в лес, потому что змеи находятся в активном состоянии, готовятся к спячке, а потому могут ужалить.
  • Также нельзя убивать змей.
  • Не следует стричь волосы или ногти – к болезням.
  • Следует избегать тяжелой работы.

Что можно делать сегодня

  • В отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы принято делать то же, что и в сам праздник – хорошо пойти на службу в храм, помолиться, поблагодарить Богородицу за все и попросить не оставлять в трудную минуту.
  • Хорошо в этот день сделать какое-то благое дело – добро вернется сторицей.
  • В этот день начинали собирать рябину со второго урожая на зиму, делали заготовку, ведь эта ягода считалась среди наших предков целебной.

У кого именины 12 сентября

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
  • По старому стилю именины празднуют Федор, Иван, Павел, Алексей, Игнатий, Степан, Евгения, Елизавета, Ангелина, Василий.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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