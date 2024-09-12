День дельфинов и школьных фотографий: праздники и события 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Украине отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил. А еще в этот день празднуют Всемирный день дельфинов, День школьных фотографий и даже День вязания крючком. До Нового года осталось 110 дней.
Праздники 12 сентября
День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины
Этот праздник был установлен приказом министра обороны Украины от 12 января 2006 года. Однако в 2012 году его отменили вместе со многими другими профессиональными праздниками. Впоследствии, в 2021 году, приказом Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, праздник был восстановлен.
Войска радиоэлектронной борьбы играют немаловажную роль в защите стратегических систем управления войсками и оружием от препятствий врагу.
Всемирный день дельфинов
Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о сохранении дельфинов и проблемах, с которыми они сталкиваются. Этот день напоминает о красоте, разуме и значении этих морских млекопитающих, а также о неотложной необходимости защитить их от различных антропогенных угроз, таких как разрушение среды обитания, загрязнение, охота и рыболовство.
День школьных фотографий
Этот праздник посвящен сохранению воспоминаний о школьных годах из-за фотографий, которые часто становятся важной частью школьных альбомов. Этот день напоминает о важности документирования школьной жизни и о создании воспоминаний, которые остаются на всю жизнь.
День компьютерщика и программиста
Это неофициальный праздник программистов, который выпадает на 256-й день года. Число 256 выбрано не случайно: это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта (2 в восьмой степени). Этот праздник является признанием важности и вклада программистов и компьютерщиков в современный мир. Они создают программы, которые упрощают нашу жизнь, автоматизируют процессы и открывают новые возможности для развития технологий.
Международный день вязания крючком
Этот праздник посвящен всем, кто увлекается вязанием крючком, и имеет целью популяризацию этого вида рукоделия. Инициатором создания этого праздника стал блогер из США, увлекшийся производством вязальных крючков. Он призвал провести международный праздник, посвященный вязанию, и эта идея нашла поддержку среди рукодельниц во всем мире.
Вязание крючком имеет длинную историю, но документально подтверждено, что эта техника появилась и стала популярной только в начале XIX века. Вязанием крючком увлекались как бедняки, так и представители состоятельного класса, а позже даже королевские особы.
Международный день осознанности
Этот праздник был начат в 2011 году издательством Wisdom Publications, специализирующимся на издании книг по буддийской философии и практических материалов об осознанности. Целью этого дня является повышение осведомленности о пользе и ценности осознанности. Осознанность помогает людям сосредотачиваться на настоящем моменте, испытывать свое тело, эмоции и потребности, а также уменьшать стресс и улучшать общее самочувствие.
Памятные даты 12 сентября
- 490 год до н. э. – Марафонская битва (во время греко-персидской войны греческие войска под командованием Мильтиада одерживают победу над персидскими войсками Дария I);
- 1504 год – Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавание отправляется из Америки в Испанию;
- 1683 год – происходит Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одерживает победу над османским войском;
- 1789 год – французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер газеты «Друг народа»;
- 1898 год – в Киеве открывают Киевский политехнический институт;
- 1934 год – образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);
- 1944 год – на территорию Германии вступают первые американские войска;
- 1958 год – в компании Texas Instruments создают первую микросхему;
- 1990 год – подписывают договор об окончательном урегулировании по Германии;
- 1991 год – в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;
- 2008 год – в Харькове проходит первый в Украине концерт группы «Queen», который посещает около 350 тысяч зрителей.
В этот день родились:
- 1892 год – гуцульский народный мастер деревянной резьбы Юрий Корпанюк;
- 1965 год – украинский хоккеист и тренер Евгений Алипов;
- 1994 год – украинская теннисистка Элина Свитолина.