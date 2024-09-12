День дельфинов и школьных фотографий: праздники и события 12 сентября

Праздники 12 сентября

День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Украины

Этот праздник был установлен приказом министра обороны Украины от 12 января 2006 года. Однако в 2012 году его отменили вместе со многими другими профессиональными праздниками. Впоследствии, в 2021 году, приказом Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, праздник был восстановлен.

Войска радиоэлектронной борьбы играют немаловажную роль в защите стратегических систем управления войсками и оружием от препятствий врагу.

Всемирный день дельфинов

Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о сохранении дельфинов и проблемах, с которыми они сталкиваются. Этот день напоминает о красоте, разуме и значении этих морских млекопитающих, а также о неотложной необходимости защитить их от различных антропогенных угроз, таких как разрушение среды обитания, загрязнение, охота и рыболовство.

День школьных фотографий

Этот праздник посвящен сохранению воспоминаний о школьных годах из-за фотографий, которые часто становятся важной частью школьных альбомов. Этот день напоминает о важности документирования школьной жизни и о создании воспоминаний, которые остаются на всю жизнь.

День компьютерщика и программиста

Это неофициальный праздник программистов, который выпадает на 256-й день года. Число 256 выбрано не случайно: это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта (2 в восьмой степени). Этот праздник является признанием важности и вклада программистов и компьютерщиков в современный мир. Они создают программы, которые упрощают нашу жизнь, автоматизируют процессы и открывают новые возможности для развития технологий.

Международный день вязания крючком

Этот праздник посвящен всем, кто увлекается вязанием крючком, и имеет целью популяризацию этого вида рукоделия. Инициатором создания этого праздника стал блогер из США, увлекшийся производством вязальных крючков. Он призвал провести международный праздник, посвященный вязанию, и эта идея нашла поддержку среди рукодельниц во всем мире.

Вязание крючком имеет длинную историю, но документально подтверждено, что эта техника появилась и стала популярной только в начале XIX века. Вязанием крючком увлекались как бедняки, так и представители состоятельного класса, а позже даже королевские особы.

Международный день осознанности

Этот праздник был начат в 2011 году издательством Wisdom Publications, специализирующимся на издании книг по буддийской философии и практических материалов об осознанности. Целью этого дня является повышение осведомленности о пользе и ценности осознанности. Осознанность помогает людям сосредотачиваться на настоящем моменте, испытывать свое тело, эмоции и потребности, а также уменьшать стресс и улучшать общее самочувствие.

Памятные даты 12 сентября

490 год до н. э. – Марафонская битва (во время греко-персидской войны греческие войска под командованием Мильтиада одерживают победу над персидскими войсками Дария I);

1504 год – Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавание отправляется из Америки в Испанию;

1683 год – происходит Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одерживает победу над османским войском;

1789 год – французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер газеты «Друг народа»;

1898 год – в Киеве открывают Киевский политехнический институт;

1934 год – образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);

1944 год – на территорию Германии вступают первые американские войска;

1958 год – в компании Texas Instruments создают первую микросхему;

1990 год – подписывают договор об окончательном урегулировании по Германии;

1991 год – в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;

2008 год – в Харькове проходит первый в Украине концерт группы «Queen», который посещает около 350 тысяч зрителей.

В этот день родились: