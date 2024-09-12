Магнитные бури 12 сентября: как долго продлится геоудар

В четверг, 12 сентября, солнечная активность немного ослабнет, но магниные бури также будут оказывать достаточное влияние на метеозависимых людей.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре.
По прогноз ученых, такая солнечная активность продолжится еще как минимум два дня.
Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.
Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.
Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.
Во время магнитных бурь медики советуют:
- соблюдать режим дня;
- вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов;
- пить достаточно воды;
- не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей;
- дышать свежим воздухом – во дворе, парке, за городом;
- проветривать помещение;
- снизить психоэмоциональную и физическую нагрузку;
- при ухудшении самочувствия обращаться к врачам.