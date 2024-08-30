Что отмечает церковь 30 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

30 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских.

Кто такие святые Александр, Иоанн, Павел, патриархи Царьградские

День отмечает трех выдающихся церковных деятелей, служивших в разные периоды, но объединенных общей борьбой против ересей, угрожавших чистоте учения Церкви. Святой Александр, живший в IV веке, был известен своим участием в Первом Вселенском Соборе в Никее, где выступил против арианства и язычества. По его молитвам еретик Арий понес наказание, что закрепило влияние Александра как защитника истинной веры.

Святой Иоанн Постник, служивший в VI веке, отличался своей строгостью, аскетизмом и борьбой с еретиками. Святой Павел Новый, который был патриархом в VIII веке, также выступал против ересей и поддерживал иконопочитание, особенно во время правления императора Льва IV. Оба святые продолжили традицию защиты православия, закрепленную их предшественником Александром.

Что нельзя делать 30 августа

Не рекомендуется бездельничать и ругаться.

Нельзя злоупотреблять спиртными напитками и играть в карты.

Не стоит перестилать постель.

Народные приметы 30 августа

смотрели, какой сегодня день: звездопад в этот день указывает на проблемы со здоровьем;

на небе много звезд — следующий год будет очень урожайным;

на рябине много ягод — ждите ливней;

птицы летают высоко в небе — будет теплая и сухая осень.

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