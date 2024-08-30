Новости Одессы и Одесской области

Что отмечает церковь 30 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 30 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 30 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

30 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских.

Кто такие святые Александр, Иоанн, Павел, патриархи Царьградские

День отмечает трех выдающихся церковных деятелей, служивших в разные периоды, но объединенных общей борьбой против ересей, угрожавших чистоте учения Церкви. Святой Александр, живший в IV веке, был известен своим участием в Первом Вселенском Соборе в Никее, где выступил против арианства и язычества. По его молитвам еретик Арий понес наказание, что закрепило влияние Александра как защитника истинной веры.

Святой Иоанн Постник, служивший в VI веке, отличался своей строгостью, аскетизмом и борьбой с еретиками. Святой Павел Новый, который был патриархом в VIII веке, также выступал против ересей и поддерживал иконопочитание, особенно во время правления императора Льва IV. Оба святые продолжили традицию защиты православия, закрепленную их предшественником Александром.

Что нельзя делать 30 августа

  • Не рекомендуется бездельничать и ругаться.
  • Нельзя злоупотреблять спиртными напитками и играть в карты.
  • Не стоит перестилать постель.

Народные приметы 30 августа

  • смотрели, какой сегодня день: звездопад в этот день указывает на проблемы со здоровьем;
  • на небе много звезд — следующий год будет очень урожайным;
  • на рябине много ягод — ждите ливней;
  • птицы летают высоко в небе — будет теплая и сухая осень.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua