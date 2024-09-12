Церковне свято, прикмети та заборони 12 вересня: чому не можна ходити у ліс

Святий Автоном: проповідував християнство там, де переслідували віруючих

Автоном був християнським єпископом, який жив у 3 столітті. За переказами він служив у містах, що знаходилися в межах Римської імперії, зокрема у Греції. Він проповідував християнство у регіоні, де активно переслідували віруючих.

Місце служіння святого Автонома пов’язане з територією сучасної Греції і деякі джерела свідчать про те, що він проповідував у Фессалоніках. Зокрема, йдеться про те, що він активно працював над поширенням християнських навчань і був відомий своєю рішучістю та відданістю справі.

За правління римських імператорів, зокрема Діоклетіана, християни зазнавали жорстоких гонінь. Автоном був заарештований і катований за свою віру. Він витримав численні страждання, але зрікся своєї віри. Зрештою, його мученицька смерть стала свідченням його незламності.

12 вересня відзначають також віддання (завершення) свята Різдва Пресвятої Богородиці, яке триває з 8 вересня. Цього дня храми проходять урочисті служби, присвячені Божій Матері.

За старим стилем сьогодні День пам’яті святителів Олександра, Іоанна Постника та Павла Нового, патріархів Константинопольських.

Прикмети 12 вересня: коли зима буде суворою

За прикметами дня орієнтуються, якою буде погода найближчим часом та зима:

якщо до цього дня на березах та дубах все листя опало – до теплої зими, а якщо багато листя – буде сувора зима;

на погоду в цей день протримається ще кілька днів;

багато жолудів вродило – наступний рік буде врожайним.

У народі 12 вересня – свято Артамон Зміївник, ім’я Автоном переробили для милозвучності, а Зміївником прозвали, бо змії цього дня ховаються у нори.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня заборонялося йти до лісу, бо змії перебувають у активному стані, готуються до сплячки, а тому можуть вжалити.

Також не можна вбивати змій.

Не слід стригти волосся або нігті – до хвороб.

Слід уникати важкої роботи.

Що можна робити сьогодні

На віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці прийнято робити те саме, що й у саме свято – добре піти на службу до храму, помолитися, подякувати Богородиці за все і попросити не залишати у скрутну хвилину.

Добре цього дня зробити якусь добру справу – добро повернеться сторицею.

У цей день починали збирати горобину з другого врожаю на зиму, робили заготівлю, адже ця ягода вважалася серед наших предків цілющою.

У кого іменини 12 вересня