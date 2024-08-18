Церковный праздник 18 августа: сегодня чтят две чудотворные иконы и советуют носить только светлую одежду

С 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

Церковный праздник 18 августа по новому стилю

Сегодня, 18 августа, согласно новому церковному календарю, чтят память мучеников Флора и Лавра, а также икон Божией Матери «Всецарица» и «Добавление разума».

История Флора и Лавра

Флор и Лавр были братьями, жившими во II веке на территории Византии, а впоследствии в Иллирии (современная Югославия). Они занимались каменотесным делом и приняли христианскую веру от своих учителей. Во время строительства языческого храма они убедили местного жреца и его сына в силе христианства, что привело к их обращению. Когда храм был завершен, братья и их единомышленники заменили языческие идолы на святой крест, за что были казнены по приказу правителя.

Икона «Всецарица»

Икона «Всецарица» — одна из самых известных чудотворных икон в мире. Подлинник этой иконы XVII века находится в монастыре Ватопед на Афоне. Перед иконой молятся за исцеление от рака, а также обращаются с просьбами о помощи для преодоления наркотической зависимости. Список этой иконы хранится в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Икона Добавление разума

Также сегодня чествуют икону Божией Матери «Добавление разума». Она была написана в XVII веке, и, по преданию, прототипом образа стала статуя Богоматери из итальянского города Лорето. На иконе изображены Богоматерь с младенцем в царских коронах и ангелы с зажженными свечами. Эта икона считается защитницей многих опасностей, а ее списки есть в нескольких украинских храмах.

Церковный праздник 18 августа по старому стилю

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю — что можно и нельзя делать в день памяти мученика Евсигния Антиохийского.

Народный праздник Флора и Лавра Коневодов

18 августа также отмечают народный праздник Флора и Лавра Коневодов. По преданию, после нахождения мощей святых в округе прекратился мор среди скота, поэтому их чтят как покровителей домашних животных. Этот праздник также известен как Конский праздник или Евстигний-житник.

Народные приметы и запреты на 18 августа

В этот день запрещено ссориться, злиться, сплетничать и наносить вред животным. Народные приметы советуют носить светлую одежду, поскольку она приносит удачу, а темная может вызвать неприятности.

В этот день также рекомендуют ухаживать за лошадьми, собирать полынь и размещать его в доме для защиты от зла ​​и недобрых людей.

Именины 18 августа

18 августа свои именины по новому стилю празднуют Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Макар, Лука, Михаил, Юлиана.

По старому стилю к ним присоединяются Иван, Степан, Дарья, Евдокия, Кристина и Мария.