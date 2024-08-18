Праздник винограда, День противозачаточных таблеток и другие события 18 августа

День Пино Нуар

18 августа в Украине и в мире отмечают Международный день Пино Нуар. Этот сорт винограда является одним из самых известных и изысканных. Пино Нуар имеет древние корни в Бургундии, Франция. Его название происходит от французских слов «сосна» и «черный», что символизирует плотно сгруппированные виноградины темного цвета. Выращивание Пино Нуар началось еще в I веке, и со временем этот сорт стал излюбленным среди знати и католической церкви.

Всемирный день исследования рака молочной железы

Также 18 августа отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности исследований в борьбе с раком молочной железы. Он также поддерживает научные исследования, направленные на улучшение диагностики, лечения и профилактики этого заболевания.

День противозачаточных таблеток

А еще 18 августа отмечают День противозачаточных таблеток. Это международная кампания, направленная на повышение осведомленности о различных методах контрацепции и содействие ответственному принятию решений по планированию семьи.

Исторические события 18 августа

18 августа произошли следующие важные исторические события:

293 год до н. э. — основали древнейший из известных римских храмов в честь богини Венеры;

1201 год — основали город Рига, столицу современной Латвии;

1649 год — Богдан Хмельницкий подписал Зборовский мирный договор с королем Речи Посполитой Иоанном II Казимиром, по которому Войско Запорожское получило автономию на территории трех воеводств, а казацкий реестр установили в размере 40 тысяч человек;

1743 год — Джек Бротон сформировал правила бокса;

1786 год — основали Рейкьявик, столицу Исландии;

1826 год — шотландский исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достиг древнего города Томбукта на берегу Нигера;

1868 год — французский астроном Пьер Жансен, исследуя солнечный спектр, обнаружил новый элемент — гелий;

1920 год — ратифицировали 19 поправку к Конституции США, которая предоставила женщинам право голоса;

1962 год — Ринго Старр впервые выступил как ударник группы «Битлз»;

1992 год — основали Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины;

2006 год — в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.

Известные люди, родившиеся 18 августа

18 августа родились известные личности: