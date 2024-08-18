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Праздник винограда, День противозачаточных таблеток и другие события 18 августа

Праздник винограда, День противозачаточных таблеток и другие события 18 августа

«Одесская жизнь» рассказывает, какие праздники отмечают сегодня, 18 августа 2024 года, в Украине и мире. Также вы узнаете о том, какие значимые исторические события произошли в этот день и кто из известных людей сегодня родился.

День Пино Нуар

18 августа в Украине и в мире отмечают Международный день Пино Нуар. Этот сорт винограда является одним из самых известных и изысканных. Пино Нуар имеет древние корни в Бургундии, Франция. Его название происходит от французских слов «сосна» и «черный», что символизирует плотно сгруппированные виноградины темного цвета. Выращивание Пино Нуар началось еще в I веке, и со временем этот сорт стал излюбленным среди знати и католической церкви.

Всемирный день исследования рака молочной железы

Также 18 августа отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности исследований в борьбе с раком молочной железы. Он также поддерживает научные исследования, направленные на улучшение диагностики, лечения и профилактики этого заболевания.

День противозачаточных таблеток

А еще 18 августа отмечают День противозачаточных таблеток. Это международная кампания, направленная на повышение осведомленности о различных методах контрацепции и содействие ответственному принятию решений по планированию семьи.

Исторические события 18 августа

18 августа произошли следующие важные исторические события:

  • 293 год до н. э. — основали древнейший из известных римских храмов в честь богини Венеры;
  • 1201 год — основали город Рига, столицу современной Латвии;
  • 1649 год — Богдан Хмельницкий подписал Зборовский мирный договор с королем Речи Посполитой Иоанном II Казимиром, по которому Войско Запорожское получило автономию на территории трех воеводств, а казацкий реестр установили в размере 40 тысяч человек;
  • 1743 год — Джек Бротон сформировал правила бокса;
  • 1786 год — основали Рейкьявик, столицу Исландии;
  • 1826 год — шотландский исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достиг древнего города Томбукта на берегу Нигера;
  • 1868 год — французский астроном Пьер Жансен, исследуя солнечный спектр, обнаружил новый элемент — гелий;
  • 1920 год — ратифицировали 19 поправку к Конституции США, которая предоставила женщинам право голоса;
  • 1962 год — Ринго Старр впервые выступил как ударник группы «Битлз»;
  • 1992 год — основали Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины;
  • 2006 год — в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.

Известные люди, родившиеся 18 августа

18 августа родились известные личности:

  • В 1414 году родился Джами, таджикско-персидский писатель, философ и музыковед;
  • В 1750 году родился Антонио Сальери, австрийский композитор и дирижер;
  • В 1824 году родился Пьер Мартен, французский металлург и изобретатель мартеновского процесса;
  • В 1830 году родился Франц-Иосиф, император Австро-Венгерской империи;
  • В 1922 году родился Ален Роб-Грие, французский писатель;
  • В 1925 году родился Брайан Олдис, английский писатель;
  • В 1933 году родился Роман Полански, франко-польский актер и режиссер;
  • В этот же год родилась Бела Руденко, украинская оперная певица;
  • В 1952 году родился Патрик Суэйзи, американский киноактер;
  • В 1957 году родилась Кароль Буке, французская актриса;
  • В 1969 году родился Эдвард Нортон, американский актер, кинорежиссер и сценарист.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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