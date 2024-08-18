Прогноз космической погоды на 18 августа: быть ли буре

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS. Во время магнитных бурь К-индекс 8 или 9 могут быть полярные сияния.

Как ожидается, в конце августа нас ждет еще одна мощная магнитная буря. Ориентировочно она накроет Землю 24-27 августа. По прогнозам, эта буря будет красного уровня и достигнет К-индекса 6.

Как защитить себя от магнитных бурь