Прогноз космической погоды на 18 августа: быть ли буре

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 18 августа 2024 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. И поэтому в этот день следует быть особенно осторожными пожилым и метеозависимым людям.
Что такое магнитная буря
Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.
Магнитные бури разделяют по мощности – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше – бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS. Во время магнитных бурь К-индекс 8 или 9 могут быть полярные сияния.
Как ожидается, в конце августа нас ждет еще одна мощная магнитная буря. Ориентировочно она накроет Землю 24-27 августа. По прогнозам, эта буря будет красного уровня и достигнет К-индекса 6.
Как защитить себя от магнитных бурь
- Полноценно высыпаться (7-9 часов);
- Делать зарядку, принимать контрастный душ;
- Полноценно питаться;
- Пить много воды;
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой;
- Проветривать помещение;
- Гулять на свежем воздухе
- Обращаться к врачам при необходимости.