Церковне свято 18 серпня: сьогодні шанують дві чудотворні ікони і радять носити лише світлий одяг

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

Церковне свято 18 серпня за новим стилем

Сьогодні, 18 серпня, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра, а також ікон Божої Матері “Всецариця” і “Додавання розуму”.

Історія Флора і Лавра

Флор і Лавр були братами, які жили у II столітті на території Візантії, а згодом в Іллірії (сучасна Югославія). Вони займалися каменотесною справою та прийняли християнську віру від своїх учителів. Під час будівництва язичницького храму вони переконали місцевого жерця та його сина у силі християнства, що призвело до їхнього навернення. Коли храм був завершений, брати та їхні однодумці замінили язичницькі ідоли на святий хрест, за що були страчені за наказом правителя.

Ікона “Всецариця”

Ікона “Всецариця” є однією з найвідоміших чудотворних ікон у світі. Оригінал цієї ікони XVII століття знаходиться у монастирі Ватопед на Афоні. Перед іконою моляться за зцілення від раку, а також звертаються з проханнями про допомогу для подолання наркотичної залежності. Список цієї ікони зберігається в Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

Ікона “Додавання розуму”

Також сьогодні вшановують ікону Божої Матері “Додавання розуму”. Вона була написана у XVII столітті, і, за переказами, прототипом образу стала статуя Богоматері з італійського міста Лорето. На іконі зображені Богоматір з немовлям у царських коронах та ангели з запаленими свічками. Ця ікона вважається захисницею від багатьох небезпек, а її списки є в кількох українських храмах.

Церковне свято 18 серпня за старим стилем

Раніше “Одеське Життя” розповідало, яке сьогодні церковне свято відзначають за старим календарним стилем – що можна і не можна робити в день пам’яті мученика Євсигнія Антіохійського.

Народне свято Флора і Лавра Конярників

18 серпня також відзначають народне свято Флора і Лавра Конярників. За переказами, після знаходження мощей святих у окрузі припинився мор серед худоби, тому їх шанують як покровителів домашніх тварин. Це свято також відоме як Кінське свято або Євстигній-житник.

Народні прикмети та заборони на 18 серпня

У цей день заборонено сваритися, злитися, пліткувати та завдавати шкоди тваринам. Народні прикмети радять носити світлий одяг, оскільки він приносить удачу, а темний може спричинити неприємності.

У цей день також рекомендують доглядати за кіньми, збирати полин і розміщувати його в оселі для захисту від зла та недобрих людей.

Іменини 18 серпня

18 серпня свої іменини за новим стилем святкують Георгій, Григорій, Євген, Іван, Макар, Лука, Михайло, Юліана.

За старим стилем до них приєднуються Іван, Степан, Дарина, Євдокія, Христина та Марія.