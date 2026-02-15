Ключевые моменты:

Аварийное обесточивание в Одесском районе из-за ситуации на оборудовании другой энергокомпании ночью 14 февраля.

Без электричества остались объекты критической инфраструктуры и клиенты, в том числе частично Одесса.

ДТЭК «Одесские электросети» производит ремонт.

Когда будет свет

По информации ДТЭК «Одесские электросети», специалисты проводят ремонт на оборудовании, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Добавим, что ночью 14 февраля произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. В результате временно без света остались некоторые объекты критической инфраструктуры и клиенты Одесского района области, в частности частично Одессы.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 февраля, в результате вражеской атаки серьезно пострадал энергообъект ДТЭК, и часть Хаджибейского и Приморского районов города остались без света. Возобновить электроснабжение энергетики обещают не ранее чем к утру 16 февраля.