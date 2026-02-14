Ключевые моменты:

15 февраля в Одессе действуют экстренные отключения, по области – стабилизационные графики.

Графики могут меняться, следите за обновлениями.

Актуальные данные доступны на сайте ДТЭК «Одесские электросети», в Viber-группе и Telegram-боте.

Об этом сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«Если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами», — отмечают энергетики.

В ДТЭК также напоминают: графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 февраля, в результате вражеской атаки серьезно пострадал энергообъект ДТЭК, и часть Хаджибейского и Приморского районов города остались без света. Возобновить электроснабжение энергетики обещают не ранее чем к утру 16 февраля.

В то же время, по информации соцсетей, сегодня вечером местные жители перекрыли движение на площади Трибуны Героев (Толбухина), очевидно в знак протеста против длительных отключений света.