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Рождественское чудо: в одесской Аркадии спасли тонущую женщину (видео)

Рождественское чудо: в одесской Аркадии спасли тонущую женщину (видео)

Утром четверга, 6 января, в канун Рождества, неравнодушные одесситы, которые занимались спортом в Аркадии, спасли тонувшую в море женщину.

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Видео спасения предоставил очевидец Владимир Шиленко.

По словам мужчины, едва не ставший трагедией случай со счастливым концом произошел сегодня примерно в 7:40 утра.

Люди, которые совершали утреннюю пробежку на берегу моря, заметили метрах в 30 от берега странный предмет. Сначала его приняли за мешок, но вскоре поняли, что это тонущий человек в темной одежде.

Как выяснилось, тонула пожилая женщина, которая упала в воду то ли случайно, то ли желая свести счеты с жизнью.

«Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытянул обессилевшую женщину к берегу. Остальные помогли вытянуть ее на плиты. Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!»,

– рассказал Владимир Шиленко.

Подробности чудесного спасения выясняются.


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Источник и видео: Думская

Фото иллюстративное: Bessarabija.UA

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Редакция ПРОФИЛЬ

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