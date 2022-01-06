Рождественское чудо: в одесской Аркадии спасли тонущую женщину (видео)

Утром четверга, 6 января, в канун Рождества, неравнодушные одесситы, которые занимались спортом в Аркадии, спасли тонувшую в море женщину.
Видео спасения предоставил очевидец Владимир Шиленко.
По словам мужчины, едва не ставший трагедией случай со счастливым концом произошел сегодня примерно в 7:40 утра.
Люди, которые совершали утреннюю пробежку на берегу моря, заметили метрах в 30 от берега странный предмет. Сначала его приняли за мешок, но вскоре поняли, что это тонущий человек в темной одежде.
Как выяснилось, тонула пожилая женщина, которая упала в воду то ли случайно, то ли желая свести счеты с жизнью.
«Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытянул обессилевшую женщину к берегу. Остальные помогли вытянуть ее на плиты. Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!»,
– рассказал Владимир Шиленко.
Подробности чудесного спасения выясняются.
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Источник и видео: Думская
Фото иллюстративное: Bessarabija.UA