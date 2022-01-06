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В Одессе – новое отравление газом: в больнице – 3 человека

В Одессе – новое отравление газом: в больнице – 3 человека

В ночь на четверг, 6 января 2022 года, в Одессе зарегистрировали очередной случай отравления угарным газом – на этот раз пострадали трое жителей Суворовского района.

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По данным областного управления ГСЧС, от угарного газа пострадали жильцы одного из частных домов по улице Соляной – две женщины 73 и 50 лет и 25-летьний парень. Все трое одновременно почувствовали себя плохо и вызвали скорую.

Все трое в настоящее время госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Прибывшие спасатели не обнаружили признаков пожара снаружи дома, но попасть внутрь на данный момент возможности нет.

Вероятной причиной отравления одесситов в ГСЧС назвали утечку газа из газовой колонки.

Как сообщала «Одесская жизнь», в среду, 5 января, в Одессе отравились угарным газом пятеро студентов медина. Все они проживали на квартире в доме №14 по улице Пастера. Предварительно, причиной отравления стала неисправность системы вентиляции газовой колонки.

Но наиболее страшный случай произошел в новогоднюю ночь в дачном доме в Надлиманском массиве Одесского района – там угарный газ от топливного генератора убил целую семью. Тела двух взрослых и троих детей 5-ти, 7-ми и 9-ти лет нашли 4 января. Как рассказали правоохранители, в ту ночь в доме выключили свет, и семья легла спать, включив генератор.

Фото иллюстративное: PR.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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