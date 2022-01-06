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Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от ковид всем украинцам

Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от ковид всем украинцам

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса всем совершеннолетним вакцинированным украинцам.

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Об этом он сообщил сегодня, 6 января на своей странице в Facebook.

«Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались»,

– написал Ляшко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро четверга, 6 января 2022 года, в Одесской области продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом выздоровевших от этой опасной болезни все же больше. Аналогичная картина наблюдается и по Украине в целом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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