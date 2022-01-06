У одесситов возникли сложности с безналичной оплатой в троллейбусах и трамваях

Одесситы жалуются на перманентные сбои в работе приложения Transpod, с помощью которого одесская мэрия предлагает горожанам оплачивать проезд в коммунальном электротранспорте.
Деньги с карты взяли, а билет не дали
Горожане рассказали, что программа исправно снимает деньги с банковских карт, но часто купленные билеты не генерируются.
«Сегодня утром я ехала на работу и перед подъездом к конечной попыталась купить через «Траснпод» билет. Приложение долго думало, а потом написало, что произошел сбой. При этом «Приватбанк» снял семь гривен. В итоге пришлось заплатить мелочью»,
– рассказала одесситка Татьяна.
При этом стоит отметить, что после звонка в службу поддержки «Приват» возвращает на карту средства.
Статья по теме: Оплачиваем проезд по Одессе без купюр и монет: как это работает и что смущает
Проблемы с оплатой проезда в Одессе – результат атак хакеров
Ситуацию прокомментировал создатель «Транспода» Николай Бучко. По его словам, проблема связана с компанией Easy Pay, которую трамвайное приложение использует как биллинговую платформу.
«Это отголоски недавних хакерских атак, которым подверглись украинские биллинговые платформы. Программисты Easy Pay устраняют эти баги по мере их выявления»,
– говорит Николай Бучко
Также он отметил, что в ближайшее время выйдет обновление приложения, которое решит эти проблемы:
«Ближе к весне мы планируем серьезное обновление. Изначально приложение было заточено под отслеживание транспорта. Обновление, наоборот, будет приспособлено под оплату проезда».
Читайте также:
- Сколько одесситов оплачивают транспорт безналом: в чем его выгода;
- QR-прорыв: в одесском электротранспорте появится простой способ оплаты;
- В трамваях и троллейбусах подорожает проезд: как сэкономить?
- В Одессе за проезд в электротранспорте можно будет расплатиться карточкой.
Источник: Думская
Фото с Facebook-страницы Петра Обухова