У одесситов возникли сложности с безналичной оплатой в троллейбусах и трамваях

Одесситы жалуются на перманентные сбои в работе приложения Transpod, с помощью которого одесская мэрия предлагает горожанам оплачивать проезд в коммунальном электротранспорте.

Деньги с карты взяли, а билет не дали

Горожане рассказали, что программа исправно снимает деньги с банковских карт, но часто купленные билеты не генерируются.

«Сегодня утром я ехала на работу и перед подъездом к конечной попыталась купить через «Траснпод» билет. Приложение долго думало, а потом написало, что произошел сбой. При этом «Приватбанк» снял семь гривен. В итоге пришлось заплатить мелочью»,

– рассказала одесситка Татьяна.

При этом стоит отметить, что после звонка в службу поддержки «Приват» возвращает на карту средства.

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Проблемы с оплатой проезда в Одессе – результат атак хакеров

Ситуацию прокомментировал создатель «Транспода» Николай Бучко. По его словам, проблема связана с компанией Easy Pay, которую трамвайное приложение использует как биллинговую платформу.

«Это отголоски недавних хакерских атак, которым подверглись украинские биллинговые платформы. Программисты Easy Pay устраняют эти баги по мере их выявления»,

– говорит Николай Бучко

Также он отметил, что в ближайшее время выйдет обновление приложения, которое решит эти проблемы:

«Ближе к весне мы планируем серьезное обновление. Изначально приложение было заточено под отслеживание транспорта. Обновление, наоборот, будет приспособлено под оплату проезда».

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Источник: Думская

Фото с Facebook-страницы Петра Обухова