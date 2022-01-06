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Одесситов приглашают на традиционный рождественский парад трамваев (фото)

Одесситов приглашают на традиционный рождественский парад трамваев (фото)

Завтра, 7 января 2022 года, в день православного Рождества Христова, в Одессе состоится традиционный Рождественский парад трамваев. Это ежегодное праздничное шествие вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

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Как рассказали в мэрии города, в этом году, в отличие от парадов прошлых лет, помимо трамваев, в мероприятии впервые задействуют электробусы.

Маршрут одесского Рождественского парада трамваев-2022

Парад стартует в 18:08 с 11-й станции Люстдорфской дороги, откуда отправятся трамваи «Одиссей-МАХ» и два «Одиссея».

Рождественский парад трамваев2

На пути к Старосенной площади парад совершит остановки на Вузовском (18:23) и площади Толбухина (18:36). В трамваях будут ехать церковные хоры и этно-коллектив Jam Band – своим пением они будут создавать атмосферу Рождества. К ним смогут присоединиться все желающие одесситы.

Рождественский парад трамваев

А в 17:54 с улицы Паустовского стартует парад электробусов, в котором примут участие три машины. Они сделают четыре остановки: на улицах Заболотного (18:01), Марсельской (18:06), Приморской (18:29), а также на Морвокзале (18:33).

В 19:00 обе колонны заедут на Старосенную площадь, где парад завершится народными гуляниями.

Напомним, в день святого Николая, 19 декабря 2021 года, когда официально начинаются новогодние торжества, в Одессе состоялся парад троллейбусов. В нем задействовали семь троллейбусов и один электробус.

О парадах трамваев прошлых лет в Одессе:

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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