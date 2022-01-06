В одесском зоопарке сняли добрый клип к Рождеству (видео)

Одесский зоопарк выпустил новый видеоклип, приуроченный к Рождеству. В отличие от «остросюжетного» видео в честь Года Тигра, этот ролик более умиротворенный.

На видео, опубликованном на YouTube-канале зоопарка, директор заведения Игорь Беляков и одесская зоозащитница Яна Титаренко приходят в зоопарк в национальных костюмах с праздничным угощением для его обитателей и угощают уток, гусей, овец, коз и лошадь.

В этом ролике Игорь Беляков решил взять «тайм-аут» и не петь – все действо проходит на фоне рождественской колядки «Нова радість стала».

Напомним, ранее Одесский зоопарк представил новогодний клип в честь наступающего Года Тигра, главную роль в котором исполнил директор заведения Игорь Беляков. Там он предстал в двух ипостасях – собственно символа года и самого себя, выигравшего пари у байкера. В клипе также снялись журналистка Алена Соломонова и фотограф Вячеслав Теняков.

Также напомним, что накануне нового года директор Одесского зоопарка Игорь Беляков получил экологический орден международной премии Green Award в номинации «Зоопарк как основа экологического образования».