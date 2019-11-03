Будьте здоровы: диета для печени, диагностика и лечение жирового гепатоза

Если вас стали беспокоить чувство распирания в правом боку, частая тошнота, запоры и метеоризм, возможно, это симптомы так называемого «ожирения печени» (жирового гепатоза). Как выявить, вылечить и предупредить это заболевание, рассказала врач гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко.

Основные причины

Жировой гепатоз (неалкогольная жировая болезнь печени, жировая дистрофия печени) – это патологическое состояние, обусловленное чрезмерным накоплением жира в клетках печени (свыше 5-10% от общего веса органа).

Основными факторами риска для возникновения сбоев в работе печени считаются избыточная масса тела, несбалансированное питание (злоупотребление жирным, сладким, фаст-фудом), малоподвижный образ жизни, отравление организма вредными и токсическими веществами, длительный прием некоторых лекарств (гормоны, антибиотики и т.д.). Спровоцировать развитие гепатоза могут также эндокринные заболевания (особенно сахарный диабет 2-го типа), гипертония, атеросклероз, нарушение обмена веществ.

Стадии и симптомы

В зависимости от масштаба поражения печени выделяют три степени жирового гепатоза. Первая (начальная) степень характеризуется небольшим скоплением жира в отдельных клетках. На этом этапе восстановить функцию печени можно без лекарств, а всего лишь откорректировав рацион.

Правда, на начальной стадии жировой гепатоз обычно протекает практически бессимптомно.

При второй степени наличие жировых включений отмечается уже в большинстве клеток печени. В структуре органа появляются отдельные участки соединительной ткани, которая замещает печеночную ткань (процесс фиброза). Без медикаментов в этом случае не обойтись.

Для третьей степени характерны серьезные изменения в структуре печени. Возникают значительные участки соединительной ткани, жир выходит за пределы клеток, возможно образование в печени жировых кист. Если не принять меры, заболевание может перерасти в цирроз печени и печеночную недостаточность.

Человек может периодически отмечать небольшую тошноту, дискомфорт в правом подреберье, метеоризм, общую слабость, быструю утомляемость, горький привкус во рту. Но зачастую этим симптомам не придается значение, так как они неярко выражены и характерны для ряда заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта.

Но при развитии патологического процесса и дальнейшем перерождении клеток печени тошнота и боли в правом боку усиливаются, появляются проблемы с усвоением пищи, запоры, пропадает аппетит. В тяжелых случаях возникают отеки, желтуха, печень заметно увеличивается в размерах.

Диагностика и лечение

При подозрении на жировой гепатоз пациенту назначаются общий и биохимический анализы крови, могут также быть рекомендованы УЗИ, компьютерная или магнитно-резонансная томография печени, биопсия и эластография (современная методика исследования тканей печени с помощью ультразвука).

Лечением гепатоза занимается врач-гастроэнтеролог. Терапия направлена на максимальное устранение причин, вызвавших ожирение печени, на защиту и восстановление печеночных клеток, а также нормализацию обмена веществ и общее укрепление организма. Конкретные лекарственные препараты специалист назначает индивидуально. Но в любом случае придется нормализовать вес, отказаться от употребления алкоголя, увеличить физическую активность, а также изменить режим и качество питания.

Не противопоказаны при лечении гепатоза и средства народной медицины – как правило, это отвары и настои шиповника, рябины, тысячелистника, бессмертника.

Без диеты не обойтись

Больным гепатозом необходимо соблюдать диету, которая минимизирует поступление животных жиров, нормализует холестериновый и жировой обмен, стимулирует выработку желчи. Есть нужно регулярно, часто и понемногу (5-6 раз в день), пить не менее 1,5 л воды в день, ограничить употребление соли.

Пациентам с ожирением печени запрещены:

· жареные и жирные блюда (в том числе жирные творог, сметана, сливки);

· легкоусвояемые углеводы (конфеты, печенье, выпечка, белый хлеб, фруктовые соки, виноград, мед, макароны не из твердых сортов пшеницы, белый рис);

· продукты, вызывающие газообразование (бобовые, капуста, молоко, лук, грибы, щавель, редис);

· наваристые мясные и рыбные бульоны;

· маринады, копчения, острые сыры, соусы и приправы.

При этом основу рациона должны составлять нежирные рыба и мясо (говядина, курятина, индейка), овощные супы с крупами, протертые каши, макароны из твердых сортов пшеницы (без масла). Рекомендована также кисломолочная продукция с показателем жирности 0-5%. В целом продукты в идеале отваривать, запекать или готовить на пару. Сырые овощи, фрукты и ягоды надо употреблять с осторожностью и в небольших количествах.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: lider-pharma.ru