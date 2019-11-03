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Новости Одессы и Одесской области

“Охрана, отмена!”: подаренных львят городу под Одессой вернули, зоопарка пока не предвидится

“Охрана, отмена!”: подаренных львят городу под Одессой вернули, зоопарка пока не предвидится

На праздновании дня города Килии один из меценатов сделал щедрый подарок местным жителям.

Он подарил городу двух африканских львят.

Власти планировали, что хищные животные станут первыми обитателями в зоопарке, который хотели открыть в Килии. По задумке, это помогло бы привлечь в населенный пункт туристов.

Однако недавно стало известно, что мэр города Павел Бойченко вернул меценату зверей. Все потому, что в сети после новости о подарке и о планах открыть зверинец поднялась волна возмущения среди горожан. Многие были недовольны, считая, что город будет строить зоопарк за свои средства, а потом из бюджета его содержать.

Впрочем, городской голова отметил, что меценат был согласен помочь спонсировать проект обустройства зоопарка. Однако, прислушавшись к общественности, стороны решили пока повременить со строительством.

“С оглядкой на общественное мнение нам пришлось вернуть львят дарителю, – рассказал Павел Бойченко. – Выяснилось, что Килия не готова принять такой подарок. Мне стыдно за наших людей. Теперь львят ждут в другом городе, где никто не против реализации такого проекта”.

Фото: m.academ.info

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