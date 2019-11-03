“Охрана, отмена!”: подаренных львят городу под Одессой вернули, зоопарка пока не предвидится

Он подарил городу двух африканских львят.

Власти планировали, что хищные животные станут первыми обитателями в зоопарке, который хотели открыть в Килии. По задумке, это помогло бы привлечь в населенный пункт туристов.

Однако недавно стало известно, что мэр города Павел Бойченко вернул меценату зверей. Все потому, что в сети после новости о подарке и о планах открыть зверинец поднялась волна возмущения среди горожан. Многие были недовольны, считая, что город будет строить зоопарк за свои средства, а потом из бюджета его содержать.

Впрочем, городской голова отметил, что меценат был согласен помочь спонсировать проект обустройства зоопарка. Однако, прислушавшись к общественности, стороны решили пока повременить со строительством.

“С оглядкой на общественное мнение нам пришлось вернуть львят дарителю, – рассказал Павел Бойченко. – Выяснилось, что Килия не готова принять такой подарок. Мне стыдно за наших людей. Теперь львят ждут в другом городе, где никто не против реализации такого проекта”.

Фото: m.academ.info