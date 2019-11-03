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Новости Одессы и Одесской области

На разбитой трассе в Одесской области превратили ямы в цветочные клумбы (фото)

На разбитой трассе в Одесской области превратили ямы в цветочные клумбы (фото)

Оригинальную акцию провели в Беляевской районе.

Там местные активисты украсили трассу Т1619 цветочными клумбами. В ямах, которыми сплошь покрыта трасса, появились хризантемы, а рядом красуются надписи: “Здесь проезда нет” и “Отремонтируйте дорогу”.

Об этом сообщает на своей странице в  Facebook видеооператор 7 канала Валентин Мирза.

Автомагистраль, соединяющая Беляевку с Теплодаром, давно пора отремонтировать. Местные жители говорят, что из-за ям и ухабов там уже невозможно проехать. Все, на что, по их мнению, годится эта дорога – это быть почвой для растений.

Для того, чтобы обратить на ситуацию внимание властей, активисты и придумали акцию с высадкой цветов.

Фото: стопкадры с видео Валентина Мирзы в Facebook

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