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Новости Одессы и Одесской области

Бизон в американском парке чуть не убил 9-летнюю одесситку

Бизон в американском парке чуть не убил 9-летнюю одесситку

Как сообщают очевидцы в Твиттере, трагедия случилась из-за того, что ребенок слишком близко подошел к дикому животному.

Инцидент произошел в Йеллоустоунском национальном парке Америки, где животные гуляют на воле без всяких вольеров. Свидетели выложили в соцсетях видео, где видно, как все происходило, оно быстро распространилось в сети.

Говорят, когда в окрестностях показался бизон, его тут же окружила толпа любопытных — с полсотни человек. Девочка увидела, как взрослые вблизи рассматривают животное и решила тоже подойти поближе. Наверняка, к тому моменту дикого зверя уже здорово разозлило такое вторжение на его личную территорию. Разъяренный бизон буквально насадил ребенка на рога и подбросил в воздухе. Причем с такой силой, что малышка подлетела на метра три, а то и четыре.

– Все бегали, кричали, дети плакали, это было устрашающее зрелище, – поделились очевидцы в соцсетях.

К счастью, ребенок остался жив и отделался легкими травмами. Впрочем, без медицинской помощи было не обойтись, девочку увезли в больницу.

Обновлено – 13:11

Как сообщили в пресс-службе Национальных парков США, девочка приехала на отдых из Одессы, которая находится в американском штате Флорида. Она была с родителями в группе туристов, состоящей из 50 человек.

 

Фото, видео: @Nicole_Emmett

 

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