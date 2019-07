Бизон в американском парке чуть не убил 9-летнюю одесситку

Инцидент произошел в Йеллоустоунском национальном парке Америки, где животные гуляют на воле без всяких вольеров. Свидетели выложили в соцсетях видео, где видно, как все происходило, оно быстро распространилось в сети.

Говорят, когда в окрестностях показался бизон, его тут же окружила толпа любопытных — с полсотни человек. Девочка увидела, как взрослые вблизи рассматривают животное и решила тоже подойти поближе. Наверняка, к тому моменту дикого зверя уже здорово разозлило такое вторжение на его личную территорию. Разъяренный бизон буквально насадил ребенка на рога и подбросил в воздухе. Причем с такой силой, что малышка подлетела на метра три, а то и четыре.

– Все бегали, кричали, дети плакали, это было устрашающее зрелище, – поделились очевидцы в соцсетях.

К счастью, ребенок остался жив и отделался легкими травмами. Впрочем, без медицинской помощи было не обойтись, девочку увезли в больницу.

Обновлено – 13:11

Как сообщили в пресс-службе Национальных парков США, девочка приехала на отдых из Одессы, которая находится в американском штате Флорида. Она была с родителями в группе туристов, состоящей из 50 человек.

😳 Things escalated quickly when a bison spotted this 9-year-old girl at Yellowstone National Park. Luckily, she's OK! (Her parents are the ones running away in the background, according to the witness who shot this video.) https://t.co/xfieCv5iHj pic.twitter.com/Pei98hR6Rf

— Nicole Emmett (@Nicole_Emmett) July 24, 2019