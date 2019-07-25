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Новости Одессы и Одесской области

В Подольске местные жители спасли из-под завалов 11-летнюю девочку

В Подольске местные жители спасли из-под завалов 11-летнюю девочку

Детские шалости едва не закончились трагедией в городе Подольск под Одессой. Там 11-летняя девочка едва не погибла в аварийном здании.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в тот день школьники играли в заброшенном доме. Внезапно здание буквально затрещало по швам, с потолка посыпались камни. Дети быстро выбежали на улицу.

Не смогла выбраться только 11-летняя девочка, ее привалило обломками стены. Товарищи побежали за подмогой и позвали на помощь взрослых. Горожане вызвали спасателей, а сами принялись как можно скорее разбирать завалы. Благо, ребенка получилось вызволить быстро – еще до приезда сотрудников ГСЧС.

Но все равно девочка получила травмы, ее решили показать медикам. Тем временем инцидентом уже заинтересовались в местной полиции. Там устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Фото: пресс-служба ГУНП

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