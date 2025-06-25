Ключевые моменты:

Мать умершего в одесском роддоме ребенка поделилась своей трагической историей;

Женщина обвиняет в смерти новорожденной дочери врачей, не оказавших ей своевременную помощь;

В роддоме №5 и в городском департаменте здравоохранения ситуацию пока не комментируют.

Своей трагической историей мама ребенка Елена Бойко поделилась у себя в Facebook.

По ее словам, вся история началась вечером 17 июня, когда ее врач позвала ее на плановый осмотр в роддом.

«Она делала обзор на гинекологическом кресле руками и мне было невыносимо больно… Осмотреть нормально меня так и не получилось, потому что от боли я выкручивалась. После осмотра у меня началась истерика, я очень плакала и сказала, что сама родить я не смогу, потому что даже на осмотре мне тяжело терпеть эту боль. Я спросила, возможно ли мне сделать кесарево сечение, на что получила ответ «Нет, все рожают и ты родишь», – делится женщина.

Когда Елена вернулась домой, у нее начались темные выделения. Она написала об этом врачу, но врач ответила, что на 39-й неделе беременности «это нормально».

Но утром у женщины началось сильное кровотечение, и она вместе с мужем приехала в роддом, где у нее тут же начались схватки.

«Меня подключили к аппарату КТГ, и сердцебиение моего ребенка было 180-190 ударов. Мне сказали, что у меня очень стремительные роды и шейка матки не успевает за схватками… Я просто плакала, кричала, просила сделать мне кесарево сечение», – рассказывает Елена Бойко.

Тем не менее, ее просьбу медики снова проигнорировали, а в операционную роженицу повезли лишь когда сердцебиение ребенка начало стремительно падать. При этом ей еще пришлось некоторое время ждать, поскольку там не были готовы к срочной операции.

В итоге кесарево сечение женщине все же сделали, но малышка уже не дышала.

По словам Елены, врач только спросила у родителей, дают ли они согласие на вскрытие и как хотят похоронить новорожденную. Но никто даже не набрал в 102 и смерть ребенка даже не зафиксировали.

Женщина также вспоминает, что завотделением, увидев фото кровотечения, которое назвали «водами», заявила, что кесарево сечение нужно было делать немедленно. Сама врач объяснила, что кровотечение возникло, потому что пуповина была слишком короткой: когда ребенок опустился вниз, пуповина натянулась и сосуды оторвались.

«Беременность протекала идеально. Я ни разу не болела. Все анализы были идеальны, никаких патологий не было. Ребенок был максимально активным, всегда толкался. До последней минуты его жизни все было хорошо», – отмечает потерявшая дочь Елена.

По ее словам, опытные врачи, с которыми она консультировалась после трагедии, в том числе гинекологи из Израиля, сказали, что причиной кровотечения, вероятно, стало отслоение плаценты. И в таких случаях нужно немедленно делать кесарево сечение.

В самом роддоме ситуацию пока не комментируют, а пресс-секретарь городского департамента здравоохранения Елена Вельможко, к которой обратились журналисты, сообщила, что сейчас проводится проверка этого случая и «все комментарии относительно того, что привело к этой ситуации, будут предоставлены после завершения этой проверки и получения выводов специалистов».

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