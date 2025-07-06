Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 6 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в воскресенье, 6 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса класса С. Такая вспышка практически не влияет на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет тихим или нестабильным. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М. Возможность малого геомагнитного шторма – 5%. Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Магнитные бури особенно чувствительны для метеозависимых людей, пожилых, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Советы на период геомагнитных волнений:

избегайте переутомления и стресса,

ограничьте кофе и алкоголь,

пейте больше воды,

проводите время на свежем воздухе и не забывайте про полноценный сон.

Если самочувствие ухудшается – не игнорируйте симптомы и проконсультируйтесь с врачом.

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