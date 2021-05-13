Беспредел на Варненской и бессердечный кардиолог: какой была в Одессе среда 12 мая

В среду, 12 мая 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях как в Одессе, так и в Одесской области.

С утра на детской площадке возле здания Киевского районного суда по улице Варненской, 3б начали разгружать бетонные плиты для установки капитального ограждения. При этом разрешительной документации у рабочих не оказалось. Местные жители по мере сил пытались препятствовать работам. Произошли столкновения между активистами и сотрудниками полиции. Позже для охраны территории пригнали несколько десятков бойцов спецназа. Они оцепили территорию и не пускали людей на площадку.

В Одессе задержали в заведующего отделением кардиохирургии в одной из коммунальных больниц города. Его поймали с поличным при получении от пациента 11 тыс. долларов за проведение операции на сердце.

Российский военный корабль утром в среду, 12 мая, обнаружили в Черном море недалеко от украинского побережья.

В Одессе у входа на завод «Прессмаш», на территории которого располагается телеканал «Академия», прошла акция против «кума Путина» Виктора Медведчука. Представители столичной партии «Братство» добиваются закрытия «Академии».

В Одессе представители творческой интеллигенции предложили установить памятник выдающейся украинской поэтессе и писательницы Лесе Украинке в честь ее 150-летнего юбилея.

А в Черноморске Одесской области будут снимать 20-серийный телесериал.