В Одессе на взятке поймали кардиохирурга: названы суммы поборов за операции на сердце

Правоохранители в Одессе задержали в заведующего отделением кардиохирургии в одной из коммунальных больниц города.

Его поймали с поличным при получении от пациента 11 тыс. долларов за проведение операции на сердце с протезированием части аорты, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Конкретное название больницы при этом не уточняют, но отмечают, что в этой клинике регулярно получали деньги от пациентов. За проведение операций на сердце, в зависимости от сложности и состояния пациента, медики брали от 80 до 400 тыс. грн, хотя подобные операции должны проводиться за счет бюджетных средств.

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