В Черноморске будут снимать телесериал

В Черноморске Одесской области будут снимать 20-серийный телесериал. Съемки будут проходить в период 15 мая – 1 октября 2021 года.
Об этом стало известно из распоряжения городского головы Василия Гуляева, опуликованного на сайте мэрии Черноморска. Мэр распорядился, чтоб городские службы в рамках своей компетенции содействовали съемочной группе.
Сериал будут снимать под рабочим названием «Морской патруль», съемки проведет компания Mamas Film Production.
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