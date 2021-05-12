В Черноморске будут снимать телесериал

В Черноморске запустили специальную маршрутку на кладбище В Черноморске запустили специальный автобусный маршрут №12. Четыре дня в неделю, в связи с предстоящими поминальными днями, транспорт будет курсировать между автостанцией «Черноморск» и городским кладбищем. ПОДРОБНЕЕ