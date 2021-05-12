У одесситов забирают зеленую зону на Черемушках: произошли столкновения активистов с полицией (видео)

Сегодня, 12 мая, жители одесских Черемушек вышли на защиту зеленой зоны рядом с Киевским районным судом. Произошли первые столкновения между защищающими зеленую территорию активистами и полицейскими.

Видео с места событий местные жители публикуют в соцсетях.

Напомним, сегодня в Одессе вновь обострилась ситуация вокруг зеленой зоны, расположенной рядом с Киевским районным судом по улице Варненской, 3б. С утра на территорию заехала строительная техника, и рабочие приступили к разгрузке бетонных чаш для установки забора. При этом какие-либо разрешительные документы на выгрузку бетонных плит и проведение работ отсутствуют.

В результате «стражи порядка» грубо оттащили женщину-активистку от строительных плит. Еще одного протестующего увели в неизвестном направлении.









Напомним, ровно месяц назад, 12 апреля, в Одессе с новой силой разгорелась борьба за участок, примыкающий к территории Киевского районного суда, расположенный по улице Варненской, 3б. Это единственный зеленый участок с тремя десятками деревьев, расположенный в этом спальном районе.

Тогда представители суда заявили, что территория передана суду решением Одесского горсовета и будет обнесена забором. Тогда же сюда завезли первую партию бетонных плит для возведения капитального ограждения. Тогда местным активистам удалось прекратить разгрузку, поскольку никаких разрешительных документов лица, производившие работы, не предоставили.

Фото: скриншот с видео