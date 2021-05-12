В Одессе представители «Братства» настаивают на закрытии телеканала «Академия» (фото)

Сегодня, 12 мая, в Одессе у входа на завод «Прессмаш» на улице Столбовой, 28, на территории которого располагается телеканал «Академия», проходит акция против «кума Путина», нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, митингуют представители столичной партии «Братство» Дмитрия Корчинского. Они добиваются закрытия «Академии», фактическим владельцев которой является помощник Медведчука Дмитрий Голубов. По документам Голубов оформил телеканал на свою мать Светлану Щелкунову.

Активисты «Братства» растянули баннер, а также разрисовали двери на проходной «Прессмаша» и стены вокруг оскорблениями в адрес Медведчука, надписями «Сепары», «За грати» и т.д., а рядом установили несколько палаток. По их мнению, телеканал «Академия» «сеет смуту» в обществе, поскольку Медведчук влияет на его редакционную политику.

Активисты настаивают, чтобы вещание одесского телеканала запретили, как и Newsone, ZIK и 112.

Накануне в доме Медведчука в Киеве прошли обыски. Его подозревают в государственной измене. Сам нардеп назвал обыски у себя дома «политической расправой» и обвинил правоохранителей в нарушении украинских законов, обвинения в госизмене назвал сфабрикованными.

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Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса»