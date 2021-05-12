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В Одессе может появиться памятник Лесе Украинке

В Одессе может появиться памятник Лесе Украинке

В Одессе представители творческой интеллигенции предложили установить памятник выдающейся украинской поэтессе и писательницы Лесе Украинке в честь ее 150-летнего юбилея. Соответствующее коллективное обращение одесситов поступило в Одесский городской совет.

Вопрос установки памятника обсудили сегодня, 12 мая, на заседании историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете горсовета.

Авторы обращения предлагали разместить памятник Лесе Украинке на Приморском бульваре либо на Александровском проспекте. Однако территория Приморского бульвара признана ядром историко-культурного ареала Одессы и номинирована в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и в этой связи установка современных скульптур здесь не предусмотрена. Что до Александровского проспекта, то здесь уже достаточно памятников и памятных мест, и важно не допустить визуального или смыслового противоречия объектов друг с другом.

Также члены комиссии отметили, что в разное время Леся Украинка жила в Одессе на улице Жуковского, в двух домах на улице Гулевой (ныне Льва Толстого) и на Надеждинской (ныне Гоголя). Она много гуляла в районе Ланжерона и описывала Александровский парк, который сейчас носит имя Тараса Шевченко. Некоторые члены комиссии предложили установить памятник именно там.

А департамент архитектуры предложил разместить памятник писательнице в зеленой зоне Суворовского района – на углу улиц Марсельской и Семена Палия.

В итоге было решено, что локацию определят на очередной сессии горсовета, но сначала будет проведен конкурс на лучшую скульптурную композицию.

Отметим, что сейчас в Одессе есть мемориальная доска в память о Лесе Украинке на улице Жуковского. Также ее именем названа одна из улиц в жилмассиве Котовского.

Ранее в Одессе собирались установить памятник великой поэтессе к юбилею ее первого приезда в город. Даже указывался адрес, где он будет установлен – Александровский проспект. Но этот проект так и не был реализован.

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