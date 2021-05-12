Пограничники засекли российский ракетный корабль недалеко от Черноморска – СМИ

Российский военный корабль утром в среду, 12 мая, обнаружили в Черном море недалеко от украинского побережья.

Это был ракетный корвет «Павел Державин», который находился всего в 19 милях восточнее Черноморска Одесской области. Запеленговали его украинские пограничники, пишет “Думская” со ссылкой на собственные источники.

Пограничники с помощью радиолокатора засекли неопознанный объект и вышли с нм на радиосвязь.

Получили ответ, что это «Бугель 363». Такой позывной как раз у патрульного корабля черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин».

После обнаружения он начал двигаться в восточном направлении.

Ранее в Одессу заходил фрегат береговой охраны США.