Борьба за зеленую зону на Черемушках в Одессе: на «объект» стянули десятки силовиков (фото, видео)

Сегодня, 12 мая, в Одессе продолжается противостояние между жителями улицы Варненской и захватчиками зеленой зоны с детской площадкой, расположенной рядом с Киевским районным судом по улице Варненской, 3б.

Как информируют местные жители, для охраны территории пригнали несколько десятков силовиков.

«Это чтобы забор поставить, нужно пригнать такое количество людей?.. Если все законно, то зачем такое противостояние?» – недоумевают одесситы.

В настоящее время силовики оцепили территорию и не пускают местных жителей на площадку. Также стало известно, что с места насильно вывели трех девушек. Полным ходом идет установка забора.

Между тем, люди не намерены сдаваться и пытаются противостоять.

Напомним, с утра на детской площадке возле здания Киевского райсуда начали разгружать бетонные плиты для установки капитального ограждения. При этом какой бы то ни было разрешительной документации на проведение работ у рабочих нет.

Местные жители по мере сил пытались препятствовать незаконным, по их мнению, работам. Произошли столкновения между активистами и сотрудниками полиции.

Но позже неизвестные все же выгрузили плиты прямо на детской площадке, и работы по ограждению начались.

Фото и видео участников акции протеста