Жители спального района Одессы вышли на защиту зеленой зоны (фото, видео)

Сегодня, 12 мая, в Одессе вновь обострилась ситуация вокруг зеленой зоны, расположенной рядом с Киевским районным судом по улице Варненской, 3б.

С раннего утра на территорию заехала строительная техника, и рабочие приступили к разгрузке бетонных чаш для установки капитального забора. Во время маневров техники уже повреждено асфальтное покрытие деткой площадки, расположенной в зеленой зоне.

Местные жители, как могут, препятствуют проведению, по их мнению, незаконных работ. С ними общаются представители полиции диалога.

Отметим, что помощник председателя Киевского райсуда, который еще в начале апреля заявлял жителям о том, что у суда имеется весь пакет документов, разрешающих ведение работ, сегодня предоставил местным жителям лишь ксерокопию плана работ, заверенную печатью того же Киевского суда. У водителя автомобиля, доставившего стройматериалы, отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие законность груза и его транспортировки. Рабочие, в нарушение правил техники безопасности работают без средств защиты. Договор на произведение погрузочно-разгрузочных работ также отсутствует.

Как заявил представитель Киевского суда, эту территорию Одесский горсовет передал суду в постоянное пользование. Он также сообщил, что на месте зеленой зоны планируется «облагораживание территории для нужд суда – проведения обучения и семинаров».

Сейчас на площадке продолжает работать техника. При этом у работников нет никаких разрешающих документов на проведение работ. Между тем, на детскую площадку вышли играть дети. И кран работает фактически у них над головами.

Отметим, что на месте находятся около 10 полицейских, и они не препятствуют проведению работ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что администрация Киевского райсуда собирается оборудовать на этой территории паркинг.

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Видео Елены Астрахович и местных жителей из соцсетей, фото из соцсетей