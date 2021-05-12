Новости Одессы и Одесской области

Жители спального района Одессы вышли на защиту зеленой зоны (фото, видео)

Жители спального района Одессы вышли на защиту зеленой зоны (фото, видео)

Сегодня, 12 мая, в Одессе вновь обострилась ситуация вокруг зеленой зоны, расположенной рядом с Киевским районным судом по улице Варненской, 3б.

С раннего утра на территорию заехала строительная техника, и рабочие приступили к разгрузке бетонных чаш для установки капитального забора. Во время маневров техники уже повреждено асфальтное покрытие деткой площадки, расположенной в зеленой зоне.

ситуация на Варненской2

Местные жители, как могут, препятствуют проведению, по их мнению, незаконных работ. С ними общаются представители полиции диалога.

Отметим, что помощник председателя Киевского райсуда, который еще в начале апреля заявлял жителям о том, что у суда имеется весь пакет документов, разрешающих ведение работ, сегодня предоставил местным жителям лишь ксерокопию плана работ, заверенную печатью того же Киевского суда. У водителя автомобиля, доставившего стройматериалы, отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие законность груза и его транспортировки. Рабочие, в нарушение правил техники безопасности работают без средств защиты. Договор на произведение погрузочно-разгрузочных работ также отсутствует.

Как заявил представитель Киевского суда, эту территорию Одесский горсовет передал суду в постоянное пользование. Он также сообщил, что на месте зеленой зоны планируется «облагораживание территории для нужд суда – проведения обучения и семинаров».

Сейчас на площадке продолжает работать техника. При этом у работников нет никаких разрешающих документов на проведение работ. Между тем, на детскую площадку вышли играть дети. И кран работает фактически у них над головами.

ситуация на Варненской3

ситуация на Варненской4

Отметим, что на месте находятся около 10 полицейских, и они не препятствуют проведению работ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что администрация Киевского райсуда собирается оборудовать на этой территории паркинг.

Читать далее: Одесситов хотят лишить зеленой зоны на Варненской: детскую площадку «украсили» бетонными плитами.

Видео Елены Астрахович и местных жителей из соцсетей, фото из соцсетей

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить