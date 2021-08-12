В Одессе улучшили светофоры: на что теперь они способны?

Уже более 50 светофоров в городе оборудовали источниками бесперебойного питания и каналами связи.

Как сообщили в КП СМЭП, теперь модернизированным светофорам не страшны отключения электричества. Они продолжат свою работу за счет аккумуляторов. И останутся на связи с диспетчерами СМЭПа благодаря GSM связи.

Сейчас светофоры обновляют в спальных районах: жилмассивах Таирова, Черемушки, Котовского. В приоритете самые оживленные перекрестки.

В качестве примеров коммунальщики приводят такие пересечения улиц: пр. Добровольского / ул. Семена Палия; Первая ст. Люстдорфской дороги; Среднефонтанская площадь; просп.Шевченко / просп. Гагарина; ул. Балковская / ул. Дальницкая.

Системы бесперебойного питания для светофоров разработали специалисты одесского завода «Телекарт-Прибор».

Устройство бесперебойного питания представляет собой специальный шкаф с трансформаторами, аккумуляторами и контролерами. Универсальные характеристики преобразования напряжения позволяют устанавливать его на любых светофорных объектах.

При исчезновении в сети напряжения светофоры автоматически переводятся на резервное питание от аккумуляторов. В таком режиме они могут работать до четырех часов. При возобновлении централизованной подачи электроэнергии светофоры переходят на обычный режим работы, а аккумуляторы – в режим зарядки.

Кроме того, «шкафы» оснащаются блоками, которые по каналам GSM-связи передают информацию о работе светофоров в диспетчерскую коммунального учреждения. Таким образом сотрудники КП получают данные о состоянии аккумуляторных батарей и времени работы светофора от резервного питания.

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